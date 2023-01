Slot woont nog altijd in Zwolle: 'Maar ze hoeven niet met vuurwerk aan te komen'

"Als je bij PEC Zwolle hebt gevoetbald in de periode dat ik er speelde, en dat was vaak nog in de eerste divisie, dan ga je met spelers van AZ niet te veel over je carrière praten. Dus dat neem ik ook niet mee; dat is voor die jongens volstrekt onbelangrijk."

Het zijn weloverwogen woorden van Arne Slot uit december 2019, toen hij zich als trainer van AZ opmaakte voor de uitwedstrijd tegen zijn oude liefde PEC Zwolle. Het is de goedlachse trainer ten voeten uit. Met de benen op de grond en weinig opsmuk.

Verhalen over spandoek

Slot zal er nu ongetwijfeld hetzelfde over denken als trainer van Feyenoord, dat donderdagavond in het bekertoernooi de club uit Overijssel treft. Hij hoeft Orkun Kökcü of David Hancko niet te vermoeien met anekdotes over 'Slot zij met ons', een spandoek waarmee hij in zijn tijd als speler van PEC werd geëerd.

176 wedstrijden en 52 doelpunten. Het zijn prachtige cijfers die de voormalig aanvallende middenvelder in dienst van de Zwollenaren wist te bewerkstelligen. Hij nam er in 2013 afscheid als voetballer.