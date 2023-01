Politie gaat verder met ontruiming Duits bruinkooldorp

De Duitse politie is vanmorgen verdergegaan met de ontruiming van het gehucht Lützerath, dat actievoerders al twee jaar bezetten om te voorkomen dat er bruinkool wordt gewonnen. Gisteravond leek het erop dat de politie de hele nacht zou doorgaan met de ontruiming, maar uiteindelijk is vannacht toch een pauze ingelast. Volgens de politie hebben sinds gisterochtend ruim tweehonderd actievoerders het bruinkooldorp "vrijwillig" verlaten, nadat gisteren al meerdere activisten het gehucht waren uit gezet. Boerderij ontruimd Het is onduidelijk hoeveel demonstranten nog in Lützerath zijn, doordat ze zich op allerlei verschillende plekken ophouden, zoals in moeilijk bereikbare boomhutten en in gebarricadeerde huizen. Duitse media melden dat vanmorgen onder meer een voormalige boerderij is ontruimd. Agenten kwamen daar binnen door een gat te zagen in de toegangspoort. Vanuit een andere boerderij gooiden activisten volgens Duitse media verfbommen en vuurwerk naar de politie.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers: "Omdat sommige uitgezette actievoerders probeerden om Lützerath weer binnen te komen, is inmiddels een mensenketting aan private beveiligers neergezet. Ook heeft het energiebedrijf dat de bruinkool wil winnen een hek van zo'n anderhalve kilometer rond het dorp geplaatst. En er is nog altijd veel politie aanwezig. Dus het wordt voor de activisten moeilijker om weer binnen te komen, als ze er eenmaal zijn uit gezet. Vooraf werd gedacht dat deze ontruiming weken kon duren. De politie rekende op heftig verzet. Maar het lijkt vooralsnog mee te vallen. Er zijn veel meer agenten dan activisten en de politie heeft zich lang kunnen voorbereiden op de actie. Gisteren ging het best snel met het weghalen van mensen. Vandaag gaat het om de wat moeilijker gevallen, zoals actievoerders die vastzitten in bomen. Toch is de verwachting dat de ontruiming geen kwestie van weken meer is, maar eerder van dagen."

Energiebedrijf RWE wil in Lützerath, tussen Roermond en Keulen, een mijn aanleggen om bruinkool te winnen. Het bedrijf heeft de oorspronkelijke bewoners jaren geleden al uitgekocht. Toch woonden er de afgelopen ruim twee jaar permanent mensen in het dorp. Er werden huizen 'gekraakt' voor protestacties. Volgens de minister van de deelstaat Noordrijn-Westfalen is de nieuwe bruinkoolmijn nodig om de energievoorziening van Duitsland veilig te stellen. Tegenstanders vinden dat de vervuilende bruinkoolwinning moet stoppen. Onder hen zijn ook Nederlandse klimaatactivisten. Lützerath staat in Duitsland symbool voor de discussie tussen de soms botsende economische en klimatologische belangen:

Het dorpje Lützerath, niet ver van Roermond, moet wijken voor de Duitse bruinkoolwinning. Klimaatactivisten zijn het daar niet mee eens en proberen de sloop te voorkomen. Het dorp is het epicentrum geworden van de strijd tegen bruinkool. - NOS