Olietopman gaat klimaatconferentie Dubai leiden

De bestuursvoorzitter van het grootste oliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de internationale klimaatconferentie COP28 leiden. De conferentie is aan het eind van dit jaar in Dubai.

Sultan al-Jaber (49) is al jarenlang de klimaatgezant van de Emiraten, en leidt daarnaast het oliebedrijf Abu Dhabi National Oil, dat nu zo'n 4 miljoen vaten ruwe olie per dag uit de grond pompt. Het bedrijf heeft de ambitie uitgesproken om daar 5 miljoen van te maken. Daarnaast leidt hij Masdar, een multinational die in tientallen landen actief is in duurzame energie.

In een verklaring aan het staatspersbureau van de Emiraten zegt Al-Jaber dat "dit een kritiek jaar wordt voor klimaatactie", en benadrukt hij "het sterke verantwoordelijkheidsgevoel en de hoge ambities" van het land, als het gaat om klimaatverandering.

'Alarmerend geval van belangenverstrengeling'

Een woordvoerder van actiegroep Climate Action Network noemt de benoeming van Al-Jaber in een reactie "een ongekend en alarmerend geval van belangenverstrengeling. Op een klimaatconferentie moet er geen plek zijn voor vervuilers."

Elk jaar kiest het land dat de klimaatconferentie organiseert zelf de gespreksleider, en doorgaans gaan de deelnemende landen daarmee akkoord. Volgens deskundigen maakt het veel uit wie de gesprekken leidt: de Brit Alok Sharma kreeg goede reacties op zijn - volgens aanwezigen - energieke en ambitieuze optreden in Glasgow, in 2021. Een jaar later werd het optreden van de Egyptische minister Shoukry in Sharm-el-Sheikh bekritiseerd als chaotisch en ondoorzichtig.

De 28e editie van de klimaatconferentie COP ('Conference of the Parties') wordt dit jaar vanaf 30 november gehouden in Dubai.