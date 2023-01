Gevangenis Alphen past raamwerk aan na ontsnappingspoging

De gevangenis in Alphen aan den Rijn heeft meer maatregelen genomen om te voorkomen dat gevangenen ontsnappen. Zo is het raamwerk in de cellen onder handen genomen, zodat de ramen er niet meer uitgehaald kunnen worden.

Aanleiding was een 'klassieke' ontsnappingspoging van een gevangene in oktober. "Hij heeft blijkbaar de bouten uit het raam weten los te draaien", zegt gevangenisdirecteur Cees Niessen bij Omroep West. "Dat is al heel ingewikkeld, dus dat is vrij ingenieus geweest. Dat verbeteren we nu."

Tegelijk met de aankondiging van maatregelen, wordt nu ook meer duidelijk over de ontsnappingspoging zelf. Zo blijkt dat de gedetineerde niet alleen het raam wist te verwijderen maar daarna ook de spijlen van de tralies doorzaagde. Daarna wist hij op het dak van de gevangenis te klimmen door aan elkaar geknoopte lakens als touw te gebruiken. Hij sprong van het dak af en was even op vrije voeten. Totdat de gealarmeerde politie hem wist op te pakken.

Schroefboor en zaag

Eén van de vragen was hoe de man aan het zaagje was gekomen. Zelf beweerde de gedetineerde geholpen te zijn door een gevangenismedewerker die tegen betaling zorgde voor een schroefboor en zaag. "Daar is niets van waar", zegt Niessen nu. "Wij hebben een metaalbedrijf en hij heeft een klein zaagje weten te bemachtigen. Er wordt daar met zagen gewerkt en hij heeft er eentje achterover weten te drukken. Daarmee heeft hij die tralies doorgezaagd. We hebben dat zaagje later ook gevonden."

De gevangenisdirecteur ontkent ook het verhaal van de gedetineerde dat hij hulp kreeg van een medegevangene. "We hebben er onderzoek naar gedaan en hij heeft het allemaal zelf georganiseerd", aldus Niessen. Hij complimenteert hem: "Dat heeft hij heel goed gedaan."

Overgeplaatst

Hoewel de gevangenisdirecteur dat nu niet wil bevestigen, werd eerder bekend dat de man na zijn ontsnappingspoging zou zijn overgeplaatst naar een andere gevangenis.

De gevangenis in Alphen aan den Rijn heeft sinds kort ook een speciale afdeling voor vluchtgevaarlijke gedetineerden, een zogeheten Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Daar zitten ongeveer twintig gevangenen. De ontsnappingspoging in oktober was niet op deze afdeling. Niessen: "Maar de ramen hebben we als eerste ook op deze nieuwe afdeling verbeterd."