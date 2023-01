Opnieuw uithalers opgepakt op Maasvlakte, onder wie jongen van 14

Op de Rotterdamse Maasvlakte zijn gisteren aan het einde van de middag opnieuw vijf vermoedelijke 'uithalers' opgepakt. Dat meldt de Zeehavenpolitie. Het gaat om een jongen van 14 en vier mannen van 18 tot 22 jaar.

Uithalers zijn (vaak jonge) verdachten die in opdracht harddrugs als cocaïne uit containers halen.

Er zijn de afgelopen tijd meer uithalers aangehouden op de Rotterdamse Maasvlakte. Gisteren waren dat vijf mannen tussen de 19 tot 23 jaar. Ze werden aangehouden op twee containerterminals.

Niet heel uitzonderlijk

Maandag werden er ook al acht gearresteerd, de jongste van hen was 17 jaar. Ze werden gevonden na meldingen van beveiligers die mensen op het terrein hadden gezien.

Dinsdag maakte de douane bekend dat er in de eerste week van 2023 al 27 uithalers zijn aangehouden.

Een woordvoerder van de Rotterdamse politie zegt dat de arrestaties van de afgelopen tijd niet heel uitzonderlijk zijn. "Het fluctueert enorm, in januari 2022 hadden we bijna geen uithalers te pakken. Nu opeens wel."

Risicoterminals

De politie in Rotterdam kiest er wel bewust voor om de aanhoudingen te melden. "Het is de realiteit van de dag. We willen laten zien waar we samen met de douane en het OM mee te maken hebben."

Aanhoudingen van uithalers zijn vaak het gevolg van tips van de beveiliging op de containerterminals. "De Rotterdamse haven strekt zich uit over tientallen kilometers, we hebben niet genoeg mensen om alles in de gaten te houden", legt de woordvoerder uit.

Daarbij zijn er zogenoemde 'risicoterminals' die extra goed in de gaten worden gehouden, zegt de woordvoerder. En als er ergens al uithalers zijn opgepakt, dan houden politie en douane dezelfde omgeving ook meer in het oog.