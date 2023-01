Huizenprijzen dalen verder, woning 6,4 procent goedkoper dan jaar eerder

De huizenprijzen zijn voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Daarmee zet de omslag op de huizenmarkt duidelijk door. In het vierde kwartaal van 2022 werden huizen gemiddeld 3,7 procent goedkoper ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt makelaarsvereniging NVM. En voor het eerst in negen jaar is nu ook op jaarbasis sprake van een daling van de huizenprijzen, en wel van 6,4 procent.

De gemiddelde verkoopprijs van een woning was 407.000 euro. Een kwartaal eerder was dat nog 427.000 euro. Mensen die een koopwoning zoeken hebben steeds meer keus, want het aantal te koop staande woningen bij NVM-makelaars is in een jaar tijd meer dan verdubbeld van 15.566 naar 34.756.

Meer keuze

"Als makelaar ben ik hoe dan ook blij dat het woningaanbod verruimt en daarmee ook de keuzes voor de woningkoper", zegt Lana Gerssen, NVM-vakgroepvoorzitter Wonen. "De extreem verhitte markt lijkt achter ons te liggen, al maak ik me wel zorgen over de betaalbaarheid gezien de gestegen hypotheekrente."

Ze denkt dat starters het niet veel makkelijker krijgen om een geschikt huis te vinden nu de prijzen dalen. "De gemiddelde woningprijs is nog ruim 4 ton. Dan moet je behoorlijk veel verdienen en met de gestegen hypotheekrente zijn de maandlasten zo hoog dat het voor starters steeds moelijker wordt."

De prijsdalingen zijn volgens de NVM te verklaren door die hogere hypotheekrente en andere oplopende woonlasten, zoals energiekosten. Er werden in het vierde kwartaal 32.500 woningen verkocht door NVM-makelaars, ongeveer evenveel als een kwartaal eerder.