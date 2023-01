'Ierse reus' na ruim twee eeuwen uit collectie Brits museum

Het Hunterian Museum in Londen haalt het eeuwenoude skelet van Charles Byrne uit de collectie, vanwege "gevoeligheden en verschillende opvattingen" over het museumstuk. Het geraamte van de Ier, die in de 18e eeuw een bezienswaardigheid was vanwege zijn lengte, was meer dan 200 jaar onderdeel van de tentoonstelling van het Britse anatomische museum.

Byrne, geboren als Charles O'Brien, werd in 1761 geboren in wat nu Noord-Ierland is. Vanwege een vermoede aandoening aan zijn hypofyse maakte hij te veel groeihormonen aan, waardoor hij uiteindelijk een lengte bereikte van ruim 2,30 meter. Byrne, ook wel de 'Ierse reus' genoemd, gold in Londen als beroemdheid vanwege zijn optredens tijdens zogeheten freakshows.

Vrienden omgekocht

Kort voor zijn dood in 1783 zei Byrne dat hij wilde dat zijn laatste rustplaats in zee zou zijn, naar verluidt om te voorkomen dat anatomen zijn lichaam zouden ontleden voor onderzoek. Maar de Schotse anatoom en chirurg John Hunter slaagde er toch in om het lichaam van Byrne in handen te krijgen, doordat hij vrienden van de Ier had omgekocht.

Samen met andere anatomische voorwerpen uit de collectie van Hunter kwam het skelet van Byrne in 1799 terecht in het naar de chirurg vernoemde Hunterian Museum. In de loop der tijd zijn meerdere malen ethische vragen gesteld over de totstandkoming van het museumstuk, tot nog toe zonder resultaat.

'Niet ethisch'

Daar komt nu dus verandering in. Het skelet van Byrne keert in het voorjaar niet terug in het museum, als dat na een renovatie van vijf jaar weer opengaat. Het museumbestuur zegt dat deze beslissing is genomen na gesprekken over de gevoeligheden rond het skelet gedurende de renovatieperiode.

"John Hunter en ander anatomen en chirurgen uit de 18e en 19e eeuw hebben veel voorwerpen verworven op manieren die we tegenwoordig niet als ethisch beschouwen", stelt het bestuur in een verklaring waarover CNN schrijft. "Die zijn terecht onderwerp van herziening en discussie."

Volgens het museum, dat gevestigd is in het gebouw van de Britse beroepsvereniging van chirurgen, blijft het skelet van Byrne wel beschikbaar voor "bonafide medisch onderzoek" naar hypofyse-aandoeningen. Een graf in zee krijgt Byrne dus voorlopig niet.