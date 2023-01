Regen en wind leidden tot drukte en ongelukken

Hoewel zowel KNMI als Rijkswaterstaat adviseert om vandaag zo veel mogelijk thuis te werken, is het vanochtend erg druk geweest op de weg. Vooral in het zuiden van het land zijn veel ongelukken gebeurd.

Inmiddels lijken de grootste problemen voorbij, al staan op een aantal snelwegen nog steeds files. De wind en regen nemen in intensiteit wat af, maar dat kan komende nacht veranderen. Voor morgenochtend wordt dan ook opnieuw gewaarschuwd.

Gisteravond werd voor het eerst gewaarschuwd. Het KNMI kondigde code geel af vanwege veel regen en zware windstoten. Rijkswaterstaat riep verkeersdeelnemers op extra voorzichtig te zijn en als het kan niet de weg op te gaan: "Wij adviseren thuis te werken als dat mogelijk is, zo is het minder druk voor de mensen die de weg op moeten."

Lange files

Maar volgens de ANWB was het drukker dan normaal op een donderdagochtend. Onder andere op de A2 bij Vught ontstonden lange files nadat een aantal auto's op elkaar was gereden.

Bij Leende botsten twee auto's frontaal op elkaar op een weg die parallel loopt aan de A2. Een van de auto's belandde door de klap op z'n kop, half op de vangrail van de snelweg - met als gevolg dat ook daar een lange (kijkers-)file ontstond, meldt Omroep Brabant.

Door de harde wind dreigde een boom om te vallen, die bij de A2 ter hoogte van Born (L) langs de snelweg stond. Rijkswaterstaat sloot een deel van de weg tijdens de spits en haalde de boom weg. De A2 is nu weer helemaal open. Op de A20 bij Rotterdam stond geruime tijd water op de rijbaan en werd ook een rijstrook afgesloten.

Windvaan

Het slechte weer heeft niet alleen gevolgen voor het verkeer. Zo wordt het terugplaatsen van de windvaan op de Domtoren In Utrecht uitgesteld. De Domtoren stond jarenlang in de steigers vanwege een grote opknapbeurt. Een groot deel van die steigers is nu weg. Vandaag zou de windvaan met de beschermheilige Sint Maarten op het hoogste punt van de toren worden teruggeplaatst. Vanwege de weersomstandigheden is dat uitgesteld tot maandag.

De gemeente Purmerend heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat een grote tent voor asielzoekers wegwaait of beschadigd raakt.

"Losliggend materiaal rond de tent is verwijderd of extra vastgezet, doeken van de omheining zijn weggehaald en deuren worden zoveel mogelijk dichtgelaten", aldus een woordvoerder van de gemeente bij NH Nieuws. "Maar de bouwer staat voor de zekerheid ook stand-by om mee te denken."

Als dat nodig is, worden de asielzoekers in de tent overgebracht naar een andere locatie. Het is niet bekend hoeveel mensen er nu in de tent verblijven.

Oudste beroep

Ondanks de harde wind, is de markt in Egmond aan Zee vanochtend gewoon van start gegaan. "Het is het oudste beroep van Nederland", zegt een van de marktkooplui laconiek. "Vroeger deden ze het al, waarom zouden wij het dan nu niet kunnen?"