Hartono knokt zich langs Pigossi en kwalificeert zich voor Australian Open

Arianne Hartono heeft zich voor de tweede keer in haar carrière geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De 26-jarige Meppelse won in de laatste kwalificatieronde van Laura Pigossi.

Ze had drie sets nodig om de Braziliaanse, die 124 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst, te verslaan: 3-6, 6-2, 6-4.

Driesetter

Beide vrouwen moesten even inkomen en leverden hun eerste servicegame in. Pigossi, de nummer 113 van de wereld, was de eerste die haar servicegame behield, waarna een gelijkopgaande strijd volgde. In de zesde game plaatste de Braziliaanse de beslissende break van de set.

De tweede set was met 6-2 een prooi voor de Nederlandse, die 237ste staat op de WTA-ranglijst. Een derde en beslissende set volgde. Daarin plaatste Hartono de eerste break. Lang kon ze daar echter niet van genieten, want Pigossi brak direct terug.

Op 5-4 leek Pigossi de stand weer gelijk te trekken. Ze kwam op 40-15 voor in haar eigen servicegame, maar Hartono vocht zich terug en benutte het eerste matchpoint.

Drie Nederlanders

Met haar zege is Hartono in Melbourne de derde Nederlandse tennisser in het hoofdschema, na Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor.

De loting koppelde Van de Zandschulp (WTA-34) aan Ilya Ivasjka (WTA-72) uit Belarus, Griekspoor neemt het op tegen een tennisser uit het kwalificatietoernooi. Als Van de Zandschulp en Griekspoor beiden hun eerste wedstrijd winnen, volgt er in de tweede ronde een Nederlands onderonsje.

Tegen wie Hartono het opneemt in de eerste ronde, is nog niet bekend.