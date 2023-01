De laatste maanden meer bedrijven failliet, na extreem rustige jaren

Na twee jaar waarbij er extreem weinig bedrijven failliet gingen, loopt het aantal faillissementen de laatste maanden weer op. In december gingen 261 bedrijven failliet. Het is voor de derde maand op rij dat het aantal faillissementen ruim boven de 200 uitkomt. Dat is sinds het begin van 2020 niet meer voorgekomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Otravo van vliegtickets.nl, medicijnenfabrikant InnoGenerics en begin dit jaar stoffenwinkelketen Jan Sikkes waren grote faillissementen van de afgelopen weken. Een eenduidige oorzaak waarom er nu meer bedrijven omvallen, is volgens curatoren niet te zeggen. Bij het ene bedrijf spelen de hoge prijzen mee die niet doorberekend kunnen worden aan klanten, bij het andere bedrijf zijn het de hoge schulden uit het verleden.

Er wordt al jaren gewaarschuwd voor een faillissementsgolf die door de coronacrisis zou worden veroorzaakt. Die is er nooit gekomen, mede door de miljarden die de overheid aan steun uitkeerde aan bedrijven. Ook nu lijkt er nog geen sprake van een faillissementsgolf. Het aantal bedrijven dat omvalt is lager dan in 2019 voor de coronacrisis.