Wekdienst 12/1: Hoger beroep over nareizigers • NASA over klimaatontwikkelingen

Eerst het weer: er is veel bewolking, en in de zuidelijke helft regent het een groot deel van de dag. In met name het noorden van het land is het wat vaker droog. Er staat een stevige zuidwestenwind, vanmorgen zijn er aan de kust ook zware tot zeer zware windstoten.

Goedemorgen! De Raad van State behandelt het hoger beroep over nareizigers en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA publiceert over de belangrijkste klimaatontwikkelingen van afgelopen jaar.

Deze week werd bekend dat enkele maanden geleden ongeveer tien geheime documenten zijn gevonden in een privékantoor van Biden bij een denktank in Washington. De vondst werd gedaan voor de start van de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar.

Medewerkers van de Amerikaanse president Biden hebben opnieuw geheime documenten gevonden uit de tijd dat Biden vicepresident (2009-2017) was, melden Amerikaanse media op basis van bronnen. Hoeveel documenten zijn gevonden, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het niet om dezelfde locatie gaat als waar eerder stukken werden gevonden.

En dan nog even dit:

De tewaterlating van de roeireddingsboot op Terschelling is opgenomen in de lijst met immaterieel erfgoed in Nederland. Dat is op verzoek van Stichting Museumreddingsboot Terschelling, schrijft Omrop Fryslân.

De traditie ging bijna verloren, maar dankzij donaties en vrijwilligers wordt op Terschelling sinds 2012 vier keer per jaar een roeireddingsboot door paarden en roeiers over de duinen getrokken en via het strand in zee gelaten. Maximaal tien paarden, tien roeiers en een schipper zijn nodig om de reddingsboot Secretaris Schumacher in zee te trekken.

Zo ziet het eruit: