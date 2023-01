Urk-trainer wacht emotionele bekeravond: 'Durf nog niet naar scorebord te kijken'

Karsten liet het voetbal vanzelfsprekend even voor wat het was, al bekeek hij de laatste wedstrijd van 2022 wel vanaf de tribune. Dat bleek niet voor herhaling vatbaar. "Ik werd echt door iedereen aangeklampt om te vragen hoe het met me ging of om me sterkte te wensen. Doe mij dan maar de afleiding van het voetbal."

"Dat scorebord zal voor mij altijd het bord blijven waarop de foto van Julian stond afgebeeld tijdens de minuut stilte." Julian was de 18-jarige oudste zoon van Karsten. In november overleed hij plotseling.

Maar de wedstrijd die Urk vanavond speelt in de KNVB-beker is nog veel meer dan dat. Het duel met Katwijk valt het best te omschrijven als beladen en emotioneel.

Het dorp praat al dagen nergens anders over, er zijn extra tribunes in aanbouw en er wordt hardop gedroomd over een stunt en een droomloting in de volgende ronde. Bekervoetbal op het veld van een bescheiden amateurclub heeft altijd iets bijzonders.

En dus keert hij vanavond weer terug in de dug-out, bij de eerste echte wedstrijd na de winterstop. Uitgerekend tegen Katwijk, de club die al binnen een dag na het overlijden van Julian een groot boeket liet bezorgen bij Karsten. En uitgerekend in de KNVB-beker, als het met misschien wel 4.000 man drukker zal zijn dan het in jaren is geweest op sportcomplex De Vormt.

"Ik durf niet te zeggen hoe dat gaat uitpakken, maar ik vind het in ieder geval fijn dat ik er weer bij ben. En we gaan kijken of we het negatieve sentiment van het scorebord kunnen ombuigen naar iets positiefs. Ik zat te denken aan een uitslag van 12-11 ofzo."

Teammanager Wakker schiet in de lach bij die laatste opmerking. Langzaamaan ziet hij steeds meer de oude bravoure van Karsten terug. Even later merkt die bijvoorbeeld op dat Wakker tijdens de bekerwedstrijd helemaal niet van de partij zal zijn. "Als straf voor wat hij afgelopen weekend heeft uitgespookt," aldus de trainer.

Mooie verhalen

Karsten refereert aan het tweejaarlijkse uitje dat Wakker net achter de rug heeft met de spelers die eind vorige eeuw het eerste team van Urk vormden. "We hebben weer een hoop lol beleefd," erkent Wakker. "De mooie verhalen van vroeger werden met het uur sterker."

Mooie verhalen zijn er genoeg bij een team dat in die jaren in de top van het Nederlandse amateurvoetbal speelde. Maar na het behalen van het kampioenschap in de toenmalige Hoofdklasse C bleek de landstitel voor zaterdagamateurs net een brug te ver. Het ging mis in een onderlinge strijd met Katwijk.

Wakker: "De manier waarop dat is misgegaan... Ook afgelopen weekend bleek het weer een gevoelig onderwerp. Het is nog steeds een open wond."

Urk had een 3-1 voorsprong genomen, mede door twee doelpunten van Wakker. Maar na de aansluitingstreffer van Katwijk ontstond er een grimmige sfeer rondom het veld. "De supporters van Katwijk kwamen het veld op en onze keeper werd bedreigd. Wij twijfelden of we wel door moesten spelen, maar dat is na een korte onderbreking toch gebeurd. Toen hebben we het helemaal weggegeven."