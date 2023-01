Laadpaalalarm van auto- en vrachtwagenindustrie: snel meer palen nodig

Elektrisch rijden zit in de lift, niet alleen voor personenauto's maar ook in het vrachtvervoer. Maar de uitbouw van de laadinfrastructuur met meer publieke snellaadpalen en zwaardere leidingen loopt hopeloos achter.

Er zijn veel te weinig publieke snellaadpunten voor trucks en het energienetwerk is niet berekend op meer en zwaarder gebruik. Reden voor de RAI Vereniging (de rijwiel- en auto-industrie) om alarm te slaan, omdat we er volgens de brancheorganisatie anders niet in slagen de ambities van emissieloos rijden waar te maken.

Groei laadinfrastructuur hapert

De ombouw van het vrachtwagenpark van benzine en diesel naar elektrisch is nog maar net bezig. Het lukt de vrachtwagenproducenten wel om genoeg elektrische trucks te bouwen, maar het hapert bij de groei van de laadinfrastructuur. Het energienetwerk is er niet klaar voor.

"De snelheid van de auto-industrie, de capaciteit van het energienetwerk en de ambities van de overheid op het gebied van elektrificatie lopen steeds meer uit de pas", zegt RAI-voorzitter Frits van Bruggen. "De benodigde forse investeringen voor publieke snellaadpunten voor trucks zijn nog niet vrijgemaakt."

400.000 extra palen nodig

In Nederland rijden nog slechts zo'n 340 elektrische trucks, maar dat worden er snel meer en dat is nodig ook. "Vanaf 2025 krijgen we emissievrije zones in steden, en kom je als dieselvrachtwagen de stad niet meer in", zegt Van Bruggen.

De verwachting is dat er in 2030 duizenden elektrische vrachtwagens rondrijden, met een gezamenlijke stroomvraag gelijk aan die van 1 miljoen huishoudens. In 2050 moet het helemaal emissieloos zijn en dat betekent een stroomgebruik voor het hele elektrische wagenpark dat gelijk is aan dat van 4,5 miljoen huishoudens.

Er zijn nu 100.000 publieke laadpalen voor personenauto's, en daar moeten er de komende jaren 400.000 bij. Om klaar te zijn voor 2030 moeten er elke dag 155 laadpunten bij komen. Voor trucks liggen de vereisten voor snellaadpalen veel hoger. "De benodigde laadvermogens voor zware vrachtwagens zijn veel hoger dan voor personenauto's, vanwege de grotere accu's en de vaak beperkte tijd die er is om te laden", zegt Van Bruggen.

Veel werk

De elektrificatie van het wagenpark betekent dus gewoonweg heel veel werk aan de laadinfrastructuur en het netwerk. Volgens de RAI moet vandaag nog gestart worden met het verzwaren en slimmer inrichten van het energienetwerk. Daar dient volgens de brancheorganisatie fors geld voor beschikbaar te worden gesteld.

Daarnaast moet er meer focus komen op duurzame technologieën, zoals waterstof en hernieuwbare brandstoffen, en niet enkel op batterijen. Ook moet volgens de rijwiel- en auto-industrie ingezet worden op slimmer gebruik, zoals 's nachts laden om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.