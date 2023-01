Uitstootvrije luchtvaart in 2050 is race tegen de klok

Vliegen wordt duurder, want de belasting gaat omhoog en vliegtuigmaatschappijen gaan meer betalen voor hun CO2-uitstoot op Europese vluchten. En dus is er werk aan de winkel voor luchtvaartbedrijven, die in 2050 emissievrij willen zijn. Een flinke opgave volgens deskundigen.

"De maatschappij zal uitstoot op termijn niet meer accepteren", zegt Jan Willem Heinen van Maeve Aerospace, een bedrijf dat werkt aan volledig elektrische vliegtuigen.

Toestellen zonder uitstoot. Dat kan, maar er is nog wel een lange weg te gaan, denkt Paul Peeters, lector duurzaam toerisme en vervoer van de Breda University of Applied Sciences. "Op korte termijn is het gebruiken van andere brandstoffen, zoals biobrandstof een oplossing. Dat is een eerste stap. Maar dan hebben we het over procentjes."

Elektrisch vliegen

Het bijmengen van biobrandstof gebeurt steeds meer, maar dat gaat niet snel genoeg om de uitstoot op korte termijn te verlagen. "Als je dat wil doen moet je ongeveer de helft van de lange vluchten schrappen", zegt Peeters.

Aan oplossingen voor de lange termijn wordt ondertussen volop gewerkt. Zo is het bedrijf van Heinen bezig een elektrisch passagiersvliegtuig te ontwikkelen waarmee 44 personen vervoerd kunnen worden over een afstand van 400 kilometer. Voor 2030 moet dit vliegtuig in gebruik zijn.

Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, omdat het voorlopig alleen gaat om korte vluchten en kleine toestellen, maar Heinen is het daar niet mee eens. Hij denkt dat de batterijtechnologie zal zorgen voor steeds meer mogelijkheden. "Je begint met korte afstanden, maar het wordt steeds verder. Misschien tot wel duizenden kilometers."