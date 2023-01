Bedrijf moet Staat 43 miljoen terugbetalen voor ondeugdelijke mondkapjes

Een bedrijf uit Heerhugowaard moet de Staat 43 miljoen euro terugbetalen wegens het leveren van ondeugdelijke mondkapjes tijdens de coronacrisis. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar eind vorige maand bepaald, schrijft het AD.

Het bedrijf O2 Health is gespecialiseerd in apparatuur voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het sloot in maart 2020 een deal met het ministerie van Volksgezondheid voor de levering van 18 miljoen FFP2-mondkapjes die bestemd waren voor zorgmedewerkers. Er werd een bedrag van 56 miljoen euro afgesproken; ruim 3 euro per mondkapje. Dezelfde maand deed de overheid een aanbetaling van 45 miljoen.

Vrijwel zeker failliet

Het bedrijf wist het beloofde aantal mondkapjes echter niet op tijd te leveren en de mondkapjes die wel werden geleverd, voldeden niet aan de kwaliteitseisen, zo bleek uit steekproeven. Soms waren de filters niet in orde, soms was de pasvorm niet goed. Ook ontbrak het aan de CE-certificering.

In mei 2021 besloot de overheid de overeenkomst te ontbinden. O2 Health werd gesommeerd om 43 miljoen euro terug te betalen van het totale voorschot van 45 miljoen. De rechtbank in Alkmaar is het daarmee eens.

Voor O2 Health betekent de uitspraak naar eigen zeggen een zeker faillissement. Het bedrijf gaat waarschijnlijk in hoger beroep, aldus het AD.

Volgens het ministerie is O2 Health het enige bedrijf waartegen een rechtszaak loopt over afgekeurde of niet geleverde mondkapjes.

Ernstige onvolkomenheid van ministerie

Halverwege 2021 concludeerde de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport dat het ministerie van Volksgezondheid het jaar ervoor onrechtmatig 5,1 miljard euro belastinggeld had uitgegeven aan coronamateriaal, zoals mondkapjes. Van 40 procent was niet duidelijk aangetoond wat ermee is gebeurd. "Wij constateren dat het financieel beheer onder het vereiste niveau was", schreef de Algemene Rekenkamer, die sprak van "een ernstige onvolkomenheid".

Het ministerie zei in reactie op het rapport dat de coronacrisis ertoe leidde dat er ongekende maatregelen genomen moesten worden.

De meest in het oog springende overeenkomst van het ministerie was de zogenoemde Sywert-deal van 100 miljoen euro. Zakenman en CDA-prominent Sywert van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel stelden dat het een transactie zonder winstoogmerk was, maar later werd duidelijk dat de drie er zelf miljoenen euro's aan hadden overgehouden.