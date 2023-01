Medewerkers vinden weer geheime documenten van Biden

Medewerkers van de Amerikaanse president Biden hebben opnieuw geheime documenten gevonden uit de tijd dat Biden vicepresident (2009-2017) was, melden Amerikaanse media op basis van bronnen. Hoeveel documenten zijn gevonden, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het niet om dezelfde locatie gaat als waar eerder documenten werden gevonden.

Deze week werd bekend dat enkele maanden geleden ongeveer tien geheime documenten zijn gevonden in een privékantoor van Biden bij een denktank in Washington. De vondst werd gedaan voor de start van de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar.

Biden gebruikte het kantoor af en toe tussen 2017 en het begin van de presidentscampagne in 2020. De stukken werden gevonden door advocaten die het kantoor opruimden. Hoe geheim ze zijn, is niet bekendgemaakt, wel is duidelijk dat het niet om atoomgeheimen gaat.

Justitieel vooronderzoek ingesteld

Het is niet bekend wanneer de nieuwe documenten zijn gevonden. Ook is niet duidelijk of de zoektocht naar geheime documenten uit de tijd van Bidens tijd als vicepresident nu is afgerond. Minister van Justitie Garland heeft na de eerste vondst de federale aanklager in Chicago gevraagd een vooronderzoek in te stellen.

Volgens de Amerikaanse wet moeten documenten van de president of de vicepresident na hun ambtstermijn worden overdragen aan het Amerikaanse Nationale Archief. Eerder hield oud-president Trump honderden stukken achter en daartussen zaten ook documenten over nucleaire wapens van andere landen. Trump verzette zich tegen de overdracht aan het archief; Biden deed dat niet.