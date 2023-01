Brabants museum heeft mogelijk wereldnieuws in handen met dino-embryo

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis lagen deze keer geen patiënten in de CT-scan, maar dinosaurus-eieren:

Het Oertijdmuseum in Boxtel heeft mogelijk een zeer zeldzaam item in de collectie: een fossiel embryo van een dinosaurus. Het museum liet eieren van dinosaurussen scannen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch in de hoop embryo's te vinden. In één ei waren versteende stukjes te zien. Maarten de Rijke, curator van het museum, gaat uit van een embryo.

In twee andere eieren werd ook iets gevonden, maar daar zijn de aanwijzingen dat het om een embryo gaat niet zo duidelijk als bij het eerste ei, aldus De Rijke. Naar eigen zeggen is hij vijf jaar bezig geweest om het papierwerk in orde te krijgen om de eieren in het ziekenhuis te laten onderzoeken.

Het museum wil aan de hand van de embryo's bekijken hoe een dinosaurus zich ontwikkelde in het ei. "We willen aantonen dat er in de eieren embryo's of botjes van embryo's zitten. Daarmee kunnen we de ontwikkeling van de dinosaurus in het ei beter in beeld krijgen. Daar is nog vrij weinig over bekend."

Het Oertijdmuseum heeft in totaal 182 eieren in de collectie, afkomstig uit Frankrijk, Spanje en Mongolië. Een deel daarvan werd geselecteerd om te worden onderzocht.