Britse gitaarvirtuoos Jeff Beck (78) overleden

De Britse gitarist Jeff Beck is op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn familie laat in een verklaring weten dat hij is overleden aan een hersenvliesontsteking.

Beck werd bij het grote publiek bekend in 1965 als vervanger van Eric Clapton in The Yardbirds, de band waar later ook gitarist Jimmy Page (Led Zeppelin) en drummer Keith Moon (The Who) deel van uitmaakten.

Na zijn jaren bij de rockband vond Beck zichzelf opnieuw uit en ontwikkelde hij zijn eigen stijl. Die laat zich het best omschrijven als een combinatie van blues, jazz en rock-'n-roll. De gitaarvirtuoos stond bekend om zijn improvisatievermogen en het gebruik van de whammy bar, waarmee op de elektrische gitaar geluiden kunnen worden vervormd.

Beck won acht Grammy Awards en werd twee keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame: een keer met The Yardbirds in 1992 en eenmaal als soloartiest in 2009. Hij staat vijfde op de lijst met de honderd beste gitaristen aller tijden van Rolling Stone Magazine.

The Yardbirds met een van hun grootste hits, Shapes of Things, in 1966: