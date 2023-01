AC Milan laat zich in het bekertoernooi verrassen door tiental Torino

Torino heeft in de achtste finales van Coppa Italia voor een stunt gezorgd door AC Milan een thuisnederlaag te bezorgen. De ploeg uit Turijn, met oud-Ajacied Perr Schuurs in de gelederen, moest na zeventig minuten verder met tien man, maar hield stand tegen de huidige nummer 3 in de Serie A en sloeg in de verlenging via een snelle counter zelf toe: 0-1.

Dat was een hard gelag voor AC Milan, dat echter te weinig had laten zien om erg te mogen treuren. Het enige gevaar in de gezapige eerste helft was van Charles De Ketelaere gekomen. De 21-jarige Belg van Milan zag na een klein halfuur een kopbal via de binnenkant van de paal weer het veld in stuiteren, terwijl een venijnig schot op slag van rust een prooi werd voor Torino-doelman Vanja Milinković-Savić.