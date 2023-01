Real Madrid ten koste van Valencia naar finale Spaanse Supercup

Real Madrid heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van Spaanse Supercup. Het rekende in Riyad via strafschoppen af met Valencia, nadat het treffen na de reguliere speeltijd plus verlenging in 1-1 was geëindigd.

De strijd om de Supercopa de España wordt de laatste jaren in toernooivorm afgewerkt met vier ploegen. In de eerste halve finale streden landskampioen Real Madrid, dat vorig jaar de trofee veroverde, en verliezend bekerfinalist Valencia om een plek in de eindstrijd. Die zal zondag eveneens in het Koning Fahdstadion in Riyad in Saudi-Arabië worden afgewerkt.

Edinson Cavani was na twintig minuten dicht bij de openingstreffer voor Valencia - met Justin Kluivert in de basis - maar Real-doelman Thibaut Courtois had een geweldige reflex in huis. Die had Giorgi Mamardashvili, zijn Georgische collega aan de overkant, niet toen Karim Benzema vanaf elf meter mocht aanleggen na een overtreding van Eray Cömert.

Spelbreker

Kort na rust bracht Samuel Lino op aangeven van Toni Lato de stand weer in evenwicht. Omdat Vinícius Júnior in de extra tijd verzuimde de wedstrijd in Madrileens voordeel te beslissen - hij stuitte op Mamardashvili - kwam er twee keer een kwartier bij. In die verlenging was de beste kans voor Fran Perez, maar opnieuw was Courtois de spelbreker voor Valencia.

De Belgische sluitpost zag in de noodzakelijk geworden strafschoppenserie Cömert over het doel schieten en stopte de inzet van Jose Gaya. Dat was ruimschoots genoeg om zijn ploeg naar de finale te loodsen. Daarin stuit het op de winnaar van het duel tussen bekerwinnaar Real Betis en Barcelona, de nummer twee in la Liga afgelopen seizoen. Zij staan donderdagavond tegenover elkaar in Riyad.