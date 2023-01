Messi is terug bij PSG en maakt zijn eerste treffer als wereldkampioen

Messi werd bij zijn terugkeer bij PSG niet in het zonnetje gezet voor het winnen van de wereldtitel. De Franse topclub vond een eerbetoon op het veld ongepast omdat Messi in de finale Frankrijk klopte. Wel was er voor de aftrap een minuut applaus voor de overleden Pelé, en een minuut stilte voor de op 40-jarige leeftijd aan een hartaanval gestorven oud-PSG-speler Modeste M'Bami.

24 dagen nadat hij in de WK-finale de kroon op zijn imposante carrière zette, is Lionel Messi weer terug bij Paris Saint-Germain. Dankzij een treffer van de Argentijnse sterspeler werd de competitiewedstrijd tegen Angers met 2-0 gewonnen.

Angers was op voorhand een ideale tegenstander om eens rustig op gang te komen voor Messi, na alle festiviteiten in Argentinië. De ploeg is hekkensluiter en verloor zijn laatste negen duels.

Eenrichtingsverkeer

Het was dan ook eenrichtingsverkeer in het Parc des Princes. Al na vijf minuten was Messi bij de openingstreffer betrokken. Hij bediende vleugelspeler Nordi Mukiele, die met een lage voorzet de jonge spits Hugo Ekitiké in staat stelde om te scoren.

Ekitiké was de vervanger van Kylian Mbappé, die rust kreeg bij PSG. De Franse spits speelde tien dagen na de verloren WK-finale alweer voor zijn club, maar krijgt nu tijd om bij te komen.

Na een half uur was de 35-jarige Messi dicht bij een treffer, maar zijn schot werd uit het doel geranseld door Angers-keeper Paul Bernardoni. Zijn eerste doelpunt als wereldkampioen kwam er een kwartier voor tijd alsnog.

Na een vlotte aanval door het centrum rondde Messi beheerst af. De grensrechter stak de vlag omhoog wegens vermeend buitenspel van de wereldkampioen, maar nadat de VAR de lijntjes had getrokken kon PSG even later toch feest vieren.