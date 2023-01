Door griep getroffen Ajax schakelt Den Bosch uit in de beker, doelman Rulli debuteert

Ajax heeft woensdag de achtste finales bereikt van de KNVB Beker. De Amsterdammers imponeerden niet, maar waren duidelijk een maatje te groot voor FC Den Bosch, de nummer zestien van de eerste divisie: 2-0. Ajax wordt na de winterstop geteisterd door een griepgolf. Trainer Alfred Schreuder moest al de zieke Steven Berghuis, Mohammed Kudus en Steven Bergwijn missen. Tegen FC Den Bosch voegden basiskrachten Edson Alvarez en Jurriën Timber zich bij ziekenboeg. Ook Brian Brobbey, die tegen NEC een schouderblessure opliep, ontbrak. Ajax-trainer Alfred Schreuder sprak van een zakelijke overwinning. "Ik vond ons prima spelen vandaag. We hebben niets weggeven, het is belangrijk om in dit soort wedstrijden de nul te houden. En in het begin lieten we de bal goed rondgaan. Na de 2-0 zat de wedstrijd in het slot." Debuut Rulli Geronimo Rulli, de keeper die onlangs voor een recordbedrag overkwam van Villarreal, maakte in Stadion De Vliert zijn debuut bij Ajax. De Argentijnse doelman zag hoe aanvoerder Dusan Tadic Ajax na twintig minuten op voorsprong bracht. Verdediger Dino Halilovic vloerde Kenneth Taylor in het strafschopgebied en scheidsrechter Edwin van de Graaf wees gedecideerd naar de stip. Tadic deed vervolgens voor hoe je een perfecte penalty neemt: hard en hoog in de hoek.

Jack de Gier had zijn spelers van tevoren gevraagd de spelers van Ajax niet te sparen en de woorden van de trainer van FC Den Bosch waren aangekomen. De Bosschenaren bleven dankzij een gezonde dosis vechtlust lang in de wedstrijd en kwam er af en toe dreigend uit, zonder dat het echt gevaarlijk werd. Ajax had, zoals mocht worden verwacht, het betere van het spel en kreeg de beste kansen. Met name Francisco Conceição, die tegen NEC ook al de uitblinker was, zorgde voortdurend voor dreiging. Buiten de bevliegingen van de Portugees konden de Amsterdammers niet imponeren. Toch verdubbelde Kenneth Taylor vlak na rust de voorsprong. Afgelopen weekend verzuimde de middenvelder meerdere keren om een doelpunt te maken, maar tegen Den Bosch was hij met een droge knal wel succesvol.

Het gaf Schreuder de ruimte om talenten als Olivier Aertssen (18), Christian Rasmussen (19), Victor Jensen (22) en Jorrel Hato (16) minuten te gunnen. Ook Kian Fitz-Jim (19) en Lorenzo Lucca (22) maakten hun basisdebuut en bleven de hele wedstrijd staan. Bierdouches Voor de rest waren er weinig hoogtepunten te noteren in de tweede helft. Alleen de supporters van FC Den Bosch lieten zich gelden, in negatief opzicht welteverstaan. Bij een ingooi konden de spelers van Ajax meerdere keren rekenen op een bierdouche, waardoor scheidsrechter Van de Graaf het duel zelfs een keer stillegde.

Ajax, dat voor het eerst sinds 10 september de nul hield, loot zaterdag dus mee in de achtste finales. In de eredivisie breken er met wedstrijden tegen FC Twente (zaterdag) en Feyenoord (22 januari) cruciale weken aan voor Schreuder en Ajax. "Hopelijk keren er zaterdag weer enkele spelers terug", zei Schreuder. "Maar ik denk niet dat iedereen op tijd fit is." De bekritiseerde coach ziet na de winterstop verbetering bij Ajax. "Zowel zondag als vandaag hebben we met veel energie gespeeld en opereerden we als team. We waren niet blij met de laatste wedstrijden voor de winterstop, maar er komt nu weer vertrouwen in het team. Er staat nog altijd veel kwaliteit op het veld."