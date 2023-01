Koperrovers slaan toe in Chili: dertien zeecontainers gestolen uit haven

Een groep gewapende criminelen heeft dertien zeecontainers vol koper gestolen uit de haven van de stad San Antonio. Bronnen bij de politie zeggen tegen lokale media dat de buit een waarde heeft van omgerekend ruim 4 miljoen euro.

Het koper was bestemd voor China en eigendom van staatsbedrijf Codelco, de grootste koperproducent ter wereld. Tegenover persbureau Reuters bevestigt het bedrijf de koperdiefstal.

Overvallen op treinen

Koperbedrijven in Chili worstelen al langer met gespecialiseerde bendes die het gemunt hebben op het rode metaal. Zo worden er geregeld goederentreinen overvallen die het koper vervoeren vanuit de grote kopermijnen naar de havens voor export.

In oktober beloofden de Chileense autoriteiten betere beveiliging van kopertransporten na een toename van het aantal gewelddadige overvallen. Directe aanleiding voor die belofte was het besluit van de grootste kopervervoerder van het land om de treinritten te staken, waardoor koperbedrijven plots moeite kregen hun koper te vervoeren.

Lokale bende

Volgens de Chileense autoriteiten zit de internationale georganiseerde misdaad achter de diefstallen. Bij de zeecontainerroof in de haven van San Antonio verdenkt de politie alleen een lokale bende. "Want we hebben eerder soortgelijke diefstallen gezien", zei een lokale politiechef tegen een radiozender.

Volgens hem was de actie goed voorbereid. "Ze hebben de beveiligingscamera's uitgezet. Daarna ging een ander deel van de bende het terrein op, waarna bewakers en havenmedewerkers werden geïntimideerd." De containers zijn vervolgens via vrachtwagens meegenomen.