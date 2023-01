Ook politici nu doelwit voor leden uit de Nederlands-Belgische onderwereld

"De ministers zijn beide doelwit, omdat ze allebei deze zogenoemde narcoterroristen de oorlog verklaard hebben", legt Huyberechts uit. "In Antwerpen zijn nu meer aanslagen dan ooit en bij de criminelen is minder angst dan ooit. Waar ze vroeger moordden in het holst van de nacht, doen ze dat nu om half zeven 's avonds . Het lijkt een gevaarlijke tendens."

Ook politici worden bedreigd. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Kamerleden zich vaker onveilig voelen door onder meer deze bedreigingen. Waar voor Grapperhaus de beveiliging wordt aangescherpt, is er ook voor Van Quickenborne in België meer waakzaamheid.

Pieter Huyberechts, Belgische misdaadjournalist en schrijver, ziet een patroon: "Ik heb collega's die door dreigingen in een safehouse moesten zitten. Recentelijk ook de minister. Veel gevaar uit de onderwereld komt nu naar de bovenwereld. Na de moorden op De Vries en Wiersum was het slechts een kwestie van tijd dat er ook in België een dramatisch verhaal zou komen."

De zware beveiliging die zoals vanochtend bleek nodig is voor oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus, is niet uniek. In België dook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wekenlang onder in een safehouse. Ook hij was het doelwit van zware jongens uit de Nederlands-Belgische onderwereld.

Wie zit achter deze bedreigingen?

Het Parool schrijft dat de ernstige dreigingen uit de hoek van Jos Leijdekkers zouden komen. 'Bolle Jos', zoals Leijdekkers wordt genoemd, wordt gezien als kopstuk in de cocaïnehandel in Nederland en België. Hij wordt in meerdere landen gezocht voor zijn activiteiten in de drugswereld en voor het plegen van gewelddadige misdrijven. Zijn advocaat ontkent de aantijgingen over de dreigingen stellig.

Zo zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en dood van 'the Godmother of coke', Naima Jillal. Die verdween in oktober 2019 nadat ze in een auto was gestapt bij haar woning aan de Zuidas in Amsterdam. Foto's van mogelijk haar naakte en gemartelde lichaam werden later aangetroffen.

De dreigingen en de opdracht tot ontvoering van minister Van Quickenborne zouden mogelijk uit dezelfde hoek komen. De Vlaamse crimineel en zakenpartner van 'Bolle Jos', Flor Bressers, wordt namelijk aan die dreigingen gelinkt, suggereren Belgische media. Hij zou opdracht hebben gegeven aan vier Nederlanders uit Den Haag voor de ontvoering. Die zijn inmiddels opgepakt.