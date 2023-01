AZ bekert ondanks klungelende Verhulst simpel verder ten koste van Excelsior

AZ heeft zich woensdag geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker. De ploeg van Pascal Jansen won overtuigend op bezoek bij Excelsior: 1-4.

De Alkmaarders liepen afgelopen weekend in de eredivisie tegen Vitesse nog averij op (1-1), maar in Rotterdam waren ze oppermachtig. Excelsior, waarbij AZ-huurling Peer Koopmeiners direct een basisplaats kreeg, kon in eigen huis niets anders dan tegenhouden.

Jens Odgaard bracht AZ na nog geen kwartier spelen op voorsprong. De Deen legde de bal goed klaar voor zichzelf en schoot van buiten het strafschopgebied knap raak.

Klungelende Verhulst

Door een klungelende Hobie Verhulst kwam Excelsior heel even terug in de wedstrijd. Het schot van Nathan Markelo was niet heel ingewikkeld, maar de AZ-doelman liet de bal los en Reda Kharchouch kon de bal in de nastoot binnentikken.

Het was niet de eerste blunder van Verhulst dit seizoen. Niet voor niets nam AZ deze week de Australische Mathew Ryan over van FC Kopenhagen. De aanvoerder van Australië op het afgelopen WK was er tegen Excelsior nog niet bij.

De illusie van Excelsior om er nog een wedstrijd van te maken werd al snel de kop ingedrukt. Drie minuten na de gelijkmaker kopte Dani de Wit de 1-2 binnen. De assist van Pavlidis mocht daarbij niet onvermeld blijven. De Griekse spits legde de bal met een soort omhaal panklaar voor De Wit.