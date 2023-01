Nog zorgen om rug Van der Poel, maar 'WK veldrijden sowieso niet in gevaar'

Het is met zijn rug met ups en downs gegaan sinds zijn olympische optreden in Tokio, waar hij tijdens de mountainbikerace hard onderuit ging. "Dat is soms wel frustrerend", bekent Van der Poel, die volgende week zijn 28ste verjaardag viert. "Ik kan mij gelukkig wel optrekken aan een paar mooie dingen die ik heb laten zien. Maar ik zou graag iets constanter worden in mijn prestaties."

De eerstvolgende wedstrijd waar hij weer wil vlammen, is het WK veldrijden van begin februari in Hoogerheide. Want hoe vaag Van der Poel ook is over de aard en ernst van zijn rugklachten, daar zal de viervoudig wereldkampioen hoe dan ook aan de start verschijnen. "Nee, in gevaar gaat dat sowieso niet komen. Maar ik hoop gewoon dat ik die dag over 100 procent van mijn kracht kan beschikken. Dat is het voornaamste."

Vanaf Strade Bianche richting Tour

Vervolgens zal het vizier naar het wegseizoen gaan. Op 4 maart zal Strade Bianche zijn eerste koers zijn, waarna met de Tirreno en Milaan-Sanremo een Italiaans blokje volgt en dan enkele voorjaarsklassiekers: wel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar vooralsnog niet de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. In de aanloop naar de Tour de France rijdt Van der Poel de Ronde van Zwitserland.

Zijn programma staat dus al zo goed als vast. "Fijn om al te weten. Maar heel spannend is het niet, een beetje hetzelfde als andere jaren. Niet zo heel veel koersen, bewust, maar wel met als doel om zo goed mogelijk aan de start van elke koers te verschijnen."