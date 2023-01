Mobieltje 15 jaar na dodelijk ongeluk teruggevonden: 'Eindelijk antwoord'

Vrijwilligers hebben gisteren de mobiele telefoon gevonden van een tiener die bijna vijftien jaar geleden verongelukte in Den Horn (Groningen). Met de vondst hebben zijn ouders al zijn bezittingen terug. "De vraag waar de telefoon gebleven was, bleef ons bezighouden. Nu hebben we eindelijk een antwoord", zegt zijn moeder tegen RTV Noord.

De 17-jarige Jaap van der Slacht overleed in augustus 2008 nadat hij met zijn nieuwe scooter tegen een boom was gebotst. Zijn toenmalige vriendin schakelde vijftien jaar later de hulp in van de Recovery Divers, een groep duikers die op vrijwillige basis zoekt naar verloren spullen, van trouwringen tot drones.

Politierapport

De duikers uit Rotterdam zochten gisterenochtend in de sloot waar de tiener na het ongeluk in belandde. Bij de plek staat een herdenkingsmonument. Na vier minuten zoeken met een metaaldetector vond een van de vrijwilligers een alkalinebatterij. Twee minuten later vond hij ook de bijbehorende telefoon.

"We hadden het politierapport en daarom wisten we goed waar we moesten zoeken. Maar toch was dit uitzonderlijk snel. We zijn momenteel ook op zoek naar een gouden ring. Daar hebben we al drie keer naar gezocht en we hebben nog niks gevonden. Maar we gaan door tot we hem hebben", aldus een van de leden.

Nabestaanden waren aanwezig bij de kortdurende zoektocht in Den Horn. "Tranen bij de nabestaanden en kippenvel bij ons. Na vijftien jaar komt er een tastbaar eigendom boven water", schrijft Recovery Divers op de eigen website.

De zwaar gehavende telefoon heeft vijftien jaar onder water gelegen, maar toch bestaat er volgens de familie een kans dat er nog foto's teruggehaald kunnen worden. "Onze andere zoon heeft deskundigen ingeschakeld die daarmee bezig zijn. We moeten afwachten of dat wat oplevert", zegt Lieuwe van der Slacht, de vader van Jaap.

Laatste foto's

Zijn ouders hopen dat ze foto's krijgen van Jaaps laatste avond, die hij met zijn vriendin doorbracht op een feestje. "Dat zijn dan de laatste foto's die Jaap heeft gemaakt", aldus zijn moeder.

Volgens zijn ouders was hun zoon altijd bezig met fotografie. "Hij maakte al selfies ver voordat anderen dat deden. Zijn telefoon was zijn alles. Daarom vonden we het ook heel belangrijk om zijn telefoon terug te vinden. We hebben natuurlijk wel gezocht, maar nooit wat gevonden."