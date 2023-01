Osaka (25) niet op Australian Open wegens zwangerschap: 'Ik zie jullie in 2024 weer'

Ze trok zich vanwege die mentale problemen in 2020 terug op Roland Garros. De voormalig nummer één van de wereld slaagde er sindsdien niet meer in om constant op haar oude hoge niveau te presteren. Daardoor is ze afgezakt naar de 47ste plaats op de wereldranglijst.

Osaka meldt niet wanneer de baby verwacht wordt, maar ze zal dit hele jaar waarschijnlijk niet in actie komen. De zwangerschap is een nieuwe wending in de carrière van de Japanse, die veel pieken en dalen kent.

Zondag meldde Naomi Osaka zich af voor de Australian Open, nu is duidelijk waarom. De voormalig nummer één van de wereld komt voorlopig niet in actie op de tennisbaan, want ze is zwanger.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

Desondanks is Osaka een boegbeeld in de sport gebleven. Vorig jaar was ze vooral dankzij sponsorcontracten de best verdienende sportvrouw ter wereld.

Uitkijken naar de toekomst

"De laatste jaren zijn erg interessant geweest, en dan druk ik me nog zacht uit", schrijft ze. "Maar de meest uitdagende tijden kunnen ook de leukste zijn."

"In de maanden dat ik afstand nam van de sport, heb ik hernieuwde liefde en waardering voor het tennis gevonden. Ik realiseer me dat het leven kort is en dat ik mooie momenten niet als vanzelfsprekend moet beschouwen. Elke dag is een nieuw geschenk en een nieuw avontuur."

Osaka hoopt dan ook nog lang door te kunnen als toptennisster. "Ik weet dat er veel is om naar uit te kijken in de toekomst. Eén van die dingen is dat er straks een kind op de tribune zit bij mijn wedstrijden, die dan kan zeggen: 'Kijk daar speelt mijn moeder'."