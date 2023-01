Brits ambulancepersoneel staakt opnieuw voor hoger salaris

Britse ambulancemedewerkers hebben voor de tweede keer in korte tijd het werk neergelegd. Net als de vorige keer eisen ambulancebestuurders, verpleegkundigen en centralisten salarisverhoging, omdat de inflatie de pan uit rijst.

In levensbedreigende situaties rijden ambulances wel uit, maar voor minder urgente ritten blijven ze in de garage staan. Patiënten staan dan voor de vraag of ze zelf voor vervoer naar een ziekenhuis kunnen zorgen.

Volgens Britse media deden meer dan 20.000 mensen mee aan de staking. De gezondheidsautoriteiten zeggen dat het nog te vroeg is om het effect van de staking vast te stellen. Zeker is volgens hen wel dat de klap voor de zorg groot zal zijn.

Een medewerker van de spoedeisende hup van een ziekenhuis in Centraal-Engeland sprak tegen de BBC van een ongewoon rustige dag. Normaal gesproken staan er vijftien of zestien ambulances voor de deur, op het moment dat het haar gevraagd werd, waren dat er vijf.

Te lang wachten

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk was in oktober 11,1 procent en in november 10,7 procent. Volgens de vakbonden verdienen ambulancebestuurders en centralisten bijna minder dan het minimumloon.

De bonden willen niet alleen een salarisverhoging, maar ook dat de capaciteit van de ambulancedienst wordt uitgebreid. Mensen die een ambulance nodig hebben, moeten volgens de bonden nu vaak te lang wachten voordat die bij hen is.

Ze vinden dat er ook meer in ziekenhuizen moet worden geïnvesteerd. Ambulancepersoneel krijgt bij een ziekenhuis vaak horen dat er voor de patiënt geen plaats of nog geen plaats is. "Soms liggen er in de meldkamer honderden ritten te wachten, terwijl wij achterin een ambulance uren zitten te wachten tot er een bed vrij is in het ziekenhuis", zei een verpleegkundige tegen de BBC.

Meer stakingen

Ook in andere sectoren van de Britse economie wordt de laatste tijd gestaakt. Met name in de publieke sector hebben de salarissen de snel stijgende kosten van levensonderhoud niet bij kunnen houden. Op 1 februari wordt een staking van ambtenaren verwacht.

Maandag was er voor het laatst overleg tussen de regering en de bonden, maar dat heeft niet tot een doorbraak geleid.