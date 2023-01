Aantal mensen met griep blijft toenemen, griepepidemie houdt aan

Het aantal mensen met griep blijft toenemen, blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Bij de huisarts komen steeds meer mensen met griepklachten en in ziekenhuislaboratoria wordt een hoog aantal griepvirussen gevonden.

Per 100.000 inwoners gingen er vorige week 103 naar de huisarts met griepachtige klachten, laat onderzoeksinstituut Nivel weten. Een week eerder lag dit nog op 66 per 100.000.

In de monsters die werden afgenomen bij mensen met een luchtweginflectie, bleek het aandeel van het influenzavirus hoog te zijn: 37 procent van de monsters was positief afgelopen week. Dat betekent dat de griepepidemie aanhoudt. In de laatste week van december was 49 procent van de testen positief, de week daarvoor 36 procent.

Ook andere virussen

Hoeveel mensen daadwerkelijk griep hebben is niet bekend, maar dat ligt altijd hoger dan de officiële cijfers omdat veel mensen thuis uitzieken zonder een huisarts te bezoeken. Naast het griepvirus gaan er in Nederland nog meer virussen rond die klachten in de luchtwegen veroorzaken, zoals het RS-virus en het coronavirus.

De griepepidemie begon vier weken geleden, net voor de kerstdagen. In Nederland spreken we van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van deze mensen het griepvirus heeft.