Klassieker tussen vrouwen Ajax en Feyenoord voor het eerst in Johan Cruijff Arena

De klassieker tussen de vrouwen van Ajax en Feyenoord wordt dit seizoen voor het eerst in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gespeeld. Het vrouwenteam van Ajax speelde in zijn tienjarige bestaan nooit eerder in het stadion.

De Feyenoord-vrouwen komen sinds vorig seizoen uit in de eredivisie voor vrouwen. De eerste editie van Ajax-Feyenoord (2-0) werd gespeeld op trainingscomplex De Toekomst, waar de Ajax-vrouwen al hun wedstrijden afwerken.

De klassieker in Rotterdam werd vorig seizoen wel al in De Kuip gespeeld. Op dat duel, dat Ajax met 4-1 won, kwamen toen bijna vijftienduizend mensen af en dat was een record voor een eredivisiewedstrijd bij de vrouwen.

