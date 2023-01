Vanavond op tv: Ontvoeringen Oekraïense kinderen • Innovaties vliegindustrie

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp maakte een reportage en we praten door over deze kinderontvoeringen met Lisa Gaufman , universitair docent Russische politiek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Rusland heeft een wet veranderd die het mogelijk maakt buitenlandse kinderen sneller te adopteren. Gevolg: Oekraïense kinderen uit weeshuizen worden weggehaald door Russische soldaten en de grens over gezet. Dat is deportatie, vinden Oekraïners.

Innovaties vliegindustrie

Een vliegticket binnen de Europese Unie wordt duurder. Onder meer doordat luchtvaartmaatschappijen meer moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Hoe realistisch is het dat de vliegindustrie op korte termijn duurzamer wordt? En hoe moet dat dan? In Nieuwsuur kijken we welke initiatieven er al zijn en wat je als consument zelf al kan doen.