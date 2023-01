Hengelo onderzoekt pfas in achtertuinen, ruim 30 jaar na crash F-16

Eerder maakten we een terugblik over het neergestorte toestel:

"In een crisissituatie worden gegevens nauwkeurig bijgehouden. Hierdoor weten we exact waar de F-16 in 1992 is neergestort. Daarom hebben we goed in beeld in welke tuinen het blusschuim terecht is gekomen", stelt de gemeente. Op basis van die gegevens zijn 24 tuinen aangewezen voor het bodemonderzoek. "Bij de selectie hebben we een ruime marge aangehouden."

Volgens de gemeente is uit oriënterend onderzoek gebleken dat op meerdere plekken in de omgeving van de crash verhoogde gehaltes pfas zijn aangetroffen. Ook in meerdere tuinen is mogelijk blusschuim terechtgekomen.

De bodem van 24 tuinen in de Hengelose wijk Hasseler Es moet worden onderzocht op de aanwezigheid van pfas. Aanleiding voor het onderzoek is het neerstorten van een F-16 in die wijk in 1992. Bij het blussen van de brand die bij de crash ontstond, is blusschuim gebruikt waarin pfas zat.

Op 11 februari 1992 stortte een F-16 van vliegbasis Twente neer in Hengelo. De piloot kreeg kort na de start een motorstoring en wilde zo snel mogelijk terug naar de basis. De kortste route was over de jaren 70-wijk Hasseler Es, maar het ging dus mis. Voor de landing viel opnieuw de moter uit. De F-16 scheerde rakelings langs een rij huizen, gleed door achtertuintjes en kwam uiteindelijk tot stilstand in een plantsoen. Er raakte als door een wonder niemand gewond.

Dat er ruim 30 jaar na de crash pas onderzoek wordt gedaan, komt volgens de gemeente omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2019 nieuwe, scherpere normen heeft gesteld voor pfas in de bodem. "Voor die tijd werd er bijna geen onderzoek gedaan naar pfas in de bodem, alleen in zeer bijzondere gevallen zoals de omgeving van Schiphol of chemiebedrijf Chemours in Dordrecht", zegt de gemeente.

Vanaf 2019 heeft de gemeente de zogeheten achtergrondwaarden van pfas in Hengelo in kaart gebracht. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel pfas er in de bodem zit op plekken waar geen vervuilingsbron actief is.

Vorig jaar is in Hengelo onderzoek gedaan naar locaties waar pfas in de bodem kan zitten. "Omdat na de F-16-crash in 1992 blusschuim met pfas is gebruikt, is ook het crashgebied als pfas-verdacht aangemerkt", aldus de gemeente.