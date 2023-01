NPO wijst bezwaar tegen boete Ongehoord Nederland af

De raad van bestuur van de NPO blijft erbij dat omroep Ongehoord Nederland (ON!) een boete moet betalen, omdat de omroep "stelselmatig" de code schendt die de publieke omroep voor journalistieke programma's heeft ingesteld. De NPO legde ON! in juli een boete op van 2,5 procent van zijn jaarbudget: ongeveer 94.000 euro. ON! maakte daar bezwaar tegen, maar de commissie die de raad van bestuur adviseert, geeft de NPO op alle punten gelijk. De commissie vindt verder dat de NPO de vrijheid van meningsuiting van ON! niet inperkt, omdat er geen sprake is van directe inhoudelijke bemoeienis met de programma's van ON!. De commissie komt ON! wel tegemoet wat betreft de hoogte van de boete. Ze stelt voor om die te verlagen, omdat ON "een jonge, onervaren omroep" is. De raad van bestuur heeft de boete nu met bijna 10 procent verminderd, waardoor het bedrag op 84.098,19 uitkomt.

ON! naar de rechter ON! wijst ook de lagere boete af. "Iedere geldboete van de NPO, hoe laag ook, is volgens ON! het zwijgen opleggen aan andersdenkenden in Nederland en daarmee handelt de NPO in strijd met artikel 7 van de Grondwet en de Mediawet." Met "andersdenkenden" worden Nederlanders bedoeld "die een kritische stem willen horen over onder andere massa-immigratie, klimaathysterie en de verstikkende invloed van woke op onze samenleving". De omroep stapt naar de rechter en wil desnoods tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doorprocederen.

Omvolkingtheorie In juni constateerde de ombudsman van de publieke omroepen al dat ON! de Journalistieke Code van de NPO had geschonden. Volgens ombudsman Margo Smit schond ON! de code op het punt van betrouwbaarheid en werkte de omroep mee aan de verspreiding van onjuiste informatie zonder die te corrigeren. "Journalistieke programma's bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik", zei Smit. Als voorbeeld noemde ze een uitzending met de radicaalrechtse Vlaamse politicus Filip de Winter. Die kreeg in een uitzending van ON! ruimte om te spreken over de extreemrechtse omvolkingstheorie uit de doeken te doen. "Dat is een theorie die minimaal op bewijs bevraagd had moeten worden", aldus de ombudsman.