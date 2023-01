Omstreden voorzitter Franse voetbalbond legt functie voorlopig neer

De voorzitter van de Franse voetbalbond, Noël Le Graët, heeft zijn functie voorlopig neergelegd. Dat is gebeurd "in goed overleg", zo meldt voetbalbond FFF. De 81-jarige Le Graët lag onder vuur vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en, eerder deze week, controversiële uitspraken over Zinédine Zidane.

De Franse bond verlengde vorige week het contract van bondscoach Didier Deschamps tot 2026. In Franse media werd echter geopperd om Zidane als vervanger aan te trekken, waarop Le Graët reageerde met enkele onhandige uitspraken.

"Zinédine Zidane, ik zou zijn telefoon niet eens opnemen. Wat zou ik hem moeten zeggen? Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar verder, want ik ben net een contract overeengekomen met Didier?", zei de voorzitter.

Kritiek van Mbappé

De uitspraken over de Franse voetballegende vielen verkeerd bij veel prominenten, onder wie Kylian Mbappé en de minister van Sport. Mbappé reageerde via Twitter met: "Zidane is Frankrijk. Zo gaan we niet om met legendes zoals hij."