Quincy Promes verdacht van betalen 250.000 euro aan drugscrimineel

Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-Ajacied Quincy Promes van het betalen van 250.000 euro aan drugscrimineel Piet Wortel. Het zou gaan om een schuld, die was ontstaan nadat er in juli 2019 een lading cocaïne van 400 kilo zou zijn gestolen. Dat bleek vanochtend bij de pro-formazitting in de zaak van Piet Wortel. Hij staat terecht voor de grootschalige invoer van cocaïne en betrokkenheid bij twee liquidaties. Het onderzoek loopt nog.

De gestolen lading cocaïne zou de aanleiding zijn geweest voor twee liquidaties: van oud-voetballer Kelvin Maynard in Amsterdam en Genciël Feller op Curaçao.

Promes wordt ervan verdacht dat hij op een familiefeest in Abcoude, in juli 2020, een neef met een mes in zijn been heeft gestoken. De neef raakte gewond en deed twee maanden later aangifte. Justitie vervolgt Promes voor poging tot moord of doodslag. De zaak komt 3 maart voor de rechter.

Promes speelt momenteel in Rusland bij Spartak Moskou.