Inhaalslag HPV-vaccinatie, met ruim 2 miljoen uitnodigingen

Dit jaar krijgen ruim 2 miljoen tieners en jongvolwassenen, geboren tussen 1996 en 2003, een uitnodiging voor een gratis vaccinatie tegen het Humaan papillomavirus (HPV). Dat virus is zeer besmettelijk en kan kanker veroorzaken aan mond- en keelholte, penis, anus, vagina, schaamlippen en de baarmoederhals.

Uit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen niet of nauwelijks bekend zijn met het virus en dus ook de gevaren ervan niet onderkennen. Slechts een op de vijf van hen noemt de kans op een HPV-besmetting waarschijnlijk, terwijl vier op de vijf daadwerkelijk besmet raken. Een tweedelige vaccinatie beschermt tegen deze soorten kanker.

Overigens leidt lang niet iedere besmetting tot kanker. Zo'n 80 tot 90 procent van de mensen wordt minstens één keer in zijn leven besmet met HPV. Die merken daar vaak niets van en meestal ruimt het lichaam de infectie binnen 1 tot 2 jaar zelf op. Soms gebeurt dat niet en dan kan na 10 tot 15 jaar kanker ontstaan

Inhaalslag

In Nederland krijgen kinderen de vaccinatie aangeboden in het jaar dat ze 10 worden. In 2010 is het RIVM begonnen met de vaccinatiecampagne tegen HPV en in 2022 konden ook jongens zich voor het eerst laten vaccineren. Inmiddels zijn in Nederland ruim 1 miljoen tieners gevaccineerd.

Een grote groep tieners en jongvolwassenen is dus nooit gevaccineerd tegen het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft geadviseerd om deze groep ook in te enten. Daarmee hoopt de WHO baarmoederhalskanker de wereld uit te helpen. Het RIVM geeft ze dit jaar daartoe de mogelijkheid dat gratis te doen.