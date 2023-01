João Félix, de man van 125 miljoen, op huurbasis van Atlético naar Chelsea

João Félix stapt tijdelijk over van Atlético Madrid naar Chelsea. De Londense club huurt de Portugees tot het einde van dit seizoen.

De 23-jarige schaduwspits kwam in 2018 als opvolger van de Fransman Antoine Griezmann naar Atlético. De Madrilenen betaalden zo'n 125 miljoen euro aan Benfica. Het jaar daarna ontving Félix de Golden Boy Award, als grootste voetbaltalent van Europa. Desondanks wist hij de grote verwachtingen nooit helemaal in te lossen.

In het begin van het lopende seizoen was hij vaak reserve, nadat Griezmann bij Atlético terug was gekeerd. Volgens Spaanse media is de relatie van Félix met trainer Diego Simeone niet optimaal.