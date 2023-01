Hoe honkballer Correa twee topcontracten afsloot, maar eindigt op het thuishonk

Dat lieten Correa en zijn zaakwaarnemer Scott Boras zich geen twee keer zeggen. In december sloot Correa een akkoord met San Francisco Giants, waar hij de op drie-na-best-betaalde honkballer ooit zou worden. In dertien jaar zou hij 350 miljoen dollar (329,2 miljoen euro) gaan verdienen.

"Wij houden van hem", zei Derek Falvey, technisch directeur van de Twins, in november. "Maar we begrijpen ook dat er een markt voor hem is. Hij heeft het recht om uit te zoeken hoe die markt eruit ziet."

Daarmee werd Correa in een klap een van de grootverdieners in de Noord-Amerikaanse Major League. Maar nog voor de handtekeningen droog waren, werd al duidelijk dat Correa zijn contract niet zou uitdienen.

Correa was al op huizenjacht in de Bay Area, toen zijn perspresentatie op het laatste moment werd afgeblazen. Dat was op 20 december. Geen nood, want een dag later had hij al een akkoord met New York Mets.

Mets-eigenaar Steve Cohen, die kosten noch moeite spaart in zijn ambitie om de beste club van New York te worden, schotelde Correa vanaf zijn vakantieadres op Hawaï een contract voor ter waarde van 315 miljoen dollar in 12 jaar. Een prettig kerstcadeautje, hoewel...

Op kerstavond sijpelden de berichten door dat de Mets twijfels hadden over de nieuwe aanwinst. Net als de Giants twijfelden ze over een oude blessure van de honkballer.