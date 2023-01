Australian Open-directeur waarschuwt: 'Wie Djokovic uitjoelt, wordt eruit gegooid'

De toernooidirecteur van de Australian Open heeft met uitsluiting gedreigd van tennisfans die het vanaf volgende week op Novak Djokovic hebben gemunt in Melbourne. Craig Tiley vertelde tegen de Herald Sun dat er maatregelen worden genomen zodra toeschouwers de Servische tennisser in het stadion buitenproportioneel uitjoelen en "het kijkplezier van anderen " verstoren. "Zij worden eruit gegooid. Wij willen hen niet op het tennispark", aldus Tiley. Hartelijk ontvangst in Adelaide Djokovic was in januari 2022 even het middelpunt van belangstelling in Australië toen hij vanwege zijn ongevaccineerde status met rumoer uit het land werd gezet. "Ik hoop dat het publiek een mooie ontvangst voor mij in petto heeft", zei Djokovic vanuit Melbourne. "Natuurlijk kan ik niet vergeten wat er vorig jaar allemaal is gebeurd, maar tegelijkertijd heb ik dit achter mij gelaten. Ik ben niet rancuneus. Het voelt goed om terug te zijn."

Toch geplaatste status voor Van de Zandschulp Botic van de Zandschulp heeft volgende week bij de Australian Open toch een beschermde status. De beste Nederlandse tennisser stond aanvankelijk net te laag op de wereldranglijst om geplaatst te zijn, zo bleek uit de plaatsingslijst, maar de Kroaat Marin Cilic meldde zich woensdag af. Van de Zandschulp is de nummer 34 van de wereld. De beste 32 tennissers hebben een beschermde status, maar door de afmelding van Cilic en mondiale nummer één Carlos Alcaraz schuift de Nederland twee plaatsen op. Op een grandslamtoernooi ontlopen geplaatste spelers elkaar in de eerste en tweede ronde, waardoor de op papier sterke tennissers elkaar dus in eerste instantie ontlopen.

Djokovic heeft genoeg reden om optimistisch te zijn, want vorige week bij het door hem gewonnen ATP-toernooi in Adelaide kon hij van het publiek op hartelijke reacties rekenen. Wawrinka: 'Laat fans met rust' Collegatennisser Stan Wawrinka, die in 2014 de Australian Open won, vindt de mededeling van de toernooidirecteur wat overdreven. "Natuurlijk moet je mensen straffen zodra ze over de grens gaan, maar ik vind dat fans zich moeten kunnen uiten op de manier zoals zij dat willen." "Elke speler krijgt ermee te maken hier. Als de fans je leuk vinden, word je aangemoedigd, en als ze niet je leuk vinden, word je uitgejoeld. Zo gaat dat in het tennis en in de sport in algemene zin", aldus de Zwitser. Djokovic kreeg steun van de Brit Andy Murray. "Ik zie niet graag dat spelers worden uitgejouwd, dat geeft je geen goed gevoel. Novak kreeg veel support in Adelaide, ik weet zeker dat dit hetzelfde zal zijn in Melbourne", zei hij.

Stan Wawrinka tijdens een trainingssessie in Melbourne - AFP

Djokovic beleefde woensdag overigens nog een tegenvaller op fysiek vlak. De Serviër moest in de Rod Laver Arena een trainingspartij met Daniil Medvedv vroegtijdig staken vanwege klachten aan zijn hamstring, waar hij vorige week in Adelaide al last van had. "Ik voelde het een beetje trekken en wilde niets riskeren", zei Djokovic over de klachten aan zijn linkerbeen. Het oefenpotje tegen Medvedev duurde iets meer dan een half uur, terwijl een duel van 75 minuten gepland stond. "Ik heb hem mijn excuses aangeboden en hij begreep het."