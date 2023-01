FAA trekt opstijgverbod VS in, vluchten worden hervat

In de VS is het binnenlandse luchtverkeer weer opgestart nadat het een paar uur lang verstoord was geweest door een computerstoring. Volgens de Federal Aviation Administration (FAA) was het Notam-systeem gecrasht. Een Notam is een mededeling die essentiële informatie bevat voor piloten op vluchten.

De FAA kondigde een opstijgverbod af waardoor ruim 4300 vluchten vanaf vliegvelden in de hele VS vertraging opliepen en bijna 800 vluchten werden geschrapt.

Rond 14.30 stegen in Newark en Atlanta de eerste toestellen weer op. Deze luchthavens kregen vanwege verkeersopstoppingen in die gebieden voorrang. Inmiddels is het opstijgverbod ingetrokken en vertrekken er ook weer vluchten vanaf alle andere luchthavens in de Verenigde Staten.

President Biden, die op staatsbezoek is in Mexico, is op de hoogte gesteld van de storing. Volgens het Witte Huis zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een cyberaanval.

Schiphol heeft geen last gehad van de storing. "Vertrekkende vluchten naar de VS gaan gewoon weg", zei een woordvoerder eerder vandaag. Ook de Luchtverkeersleiding Nederland meldde geen gevolgen voor vluchten van en naar de VS.