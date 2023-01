Binnenlandse vluchten in de VS aan de grond vanwege computerstoring

In de VS moeten alle binnenlandse vluchten tot 15.00 uur Nederlandse tijd aan de grond blijven vanwege een computerstoring. Volgens de Federal Aviation Administration (FAA) is het NOTAM-systeem gecrasht. Een NOTAM is een mededeling die essentiële informatie bevat voor piloten op vluchten.

Er wordt met man en macht gewerkt aan het herstel van het systeem, zegt de FAA. Op dit moment is nog niet te zeggen hoelang dat gaat duren. Volgens het Witte Huis zijn er geen aanwijzingen voor een cyberaanval.

Ruim 1200 vluchten vanaf vliegvelden in de hele VS zijn vertraagd en meer dan 100 vluchten zijn geschrapt.

Schiphol meldt dat de luchthaven geen hinder heeft van de storing. "Vertrekkende vluchten naar de VS gaan gewoon weg", aldus een woordvoerder. Ook de Luchtverkeersleiding Nederland meldt vooralsnog geen gevolgen voor vluchten van en naar de VS.