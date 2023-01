Den Bosch zet Ajax te kijk in 1983, vanavond weer? 'Feest duurde langer dan normaal'

"Ik had eigenlijk niet zo veel te doen. Alleen bij een 2-0 voorsprong lag ik een keer in de weg", herinnert oud-doelman Jan van Grinsven zich de historische 3-0 eredivisiezege van FC Den Bosch op Ajax van 16 oktober 1983. "Verder viel het wel mee." Vanavond hoopt Den Bosch als nummer zestien van de eerste divisie weer te stunten tegen Ajax, dit keer in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. Bij de eredivisiewedstrijd van 1983 vierden 18.000 Bossche supporters groot feest. Cultheld Van Grinsven, liefkozend 'De Sliert van de Vliert' genoemd, ook. Bij Den Bosch in de basisopstelling toen ook Marcel Brands, Roger Schouwenaar en Theo de Jong. Trainer is Hans Verèl. Van Grinsven: "Ik kan mij van die pot niet alles tot in detail meer herinneren, maar volgens mij was de eerste helft voor de neutrale toeschouwer niet om aan te zien. Het was saai. Pas na rust viel het voor ons de goede kant op, met een hoofdrol voor Wim." Cultheld maakt hattrick Wim is Wim van der Horst. Nog zo'n cultheld van FC Den Bosch. Hij maakt in de tweede helft een hattrick en smijt na zijn tweede treffer de cornervlag uit pure vreugde in de modder. Van Grinsven aanschouwt de taferelen van een afstandje met een grote glimlach.

Beelden van de competitiewedstrijd van FC Den Bosch tegen Ajax, waarin Wim van der Horst met drie treffers de grote man is aan de kant van de Bosschenaren: 3-0. - NOS

"De 1-0 was een kopbal. Op de training had Wim dat nog nooit voor elkaar gekregen", grapt Van Grinsven. "En dan die lobjes. Vooral de 3-0 was een plaatje. Ik geloof dat we na afloop twee biertjes extra mochten nemen. Ja, het was feest en het duurde iets langer dan normaal." "Die overwinning op Ajax kwam ons wel goed uit, want een week eerder werden we door de amateurs van DWV uit Amsterdam uit de beker geknikkerd en dat zorgde voor een mineurstemming. We hadden dus iets goed te maken en daar slaagden we ruimschoots in." Uitverkocht Van Grinsven zit vanavond in het uitverkochte stadion voor het bekerduel, net als veel van zijn ploeggenoten van toen, inclusief Van der Horst. Een stunt tegen Ajax zit er volgens 'De Sliert van de Vliert' waarschijnlijk dit keer niet in. "Wij hadden destijds een elftal met veel ervaring en enkele jeugdspelers. Nu is het andersom. Je weet het natuurlijk nooit, maar het wordt heel zwaar. Maar wat er ook gebeurt, mijn blauwwitte hart blijft kloppen."