Uganda verklaart uitbraak ebola voorbij

De ebola-uitbraak in Uganda is voorbij, meldt het ministerie van Volksgezondheid van het land. De uitbraak van het Sudan-ebolavirus heeft bijna vier maanden geduurd.

Het virus is volgens de minister van Volksgezondheid tot staan gebracht door maatregelen als toezicht en contactonderzoek. "Bij deze inspanningen heeft de bevolking een beslissende rol gespeeld. Zij begrepen hoe belangrijk het was om te doen wat nodig was om de uitbraak te beëindigen," zegt ze.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er in totaal 164 gevallen gemeld, waarvan er 142 zijn bevestigd. Er zijn 55 patiënten overleden en 87 hersteld.

Lichaamsvloeistoffen

"Uganda heeft aangetoond dat ebola kan worden verslagen als het hele systeem functioneert, van een waarschuwingssysteem tot het vinden en verplegen van patiënten en hun contacten," zegt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Een land wordt vrij van ebola verklaard als er 42 dagen geen nieuwe besmetting is geconstateerd. Dat is het dubbele van de incubatietijd. Ebola wordt overgebracht via lichaamsvloeistoffen. Besmette personen kunnen hoge koorts en ernstige bloedingen krijgen.

Vaker uitbraken

In Uganda zijn vaker uitbraken geweest. Zo kostte het virus er in 2000 honderden mensen het leven. In de Democratische Republiek Congo, dat aan Uganda grenst, kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven door de ziekte.

Ebola is vernoemd naar een rivier in Congo waar de ziekte in 1976 voor het eerst werd ontdekt.