Biden verrast door vondst geheime documenten

De Amerikaanse president Biden is verrast door de vondst van geheime documenten in zijn voormalig kantoor in Washington. Dat zei hij tijdens een persmoment in Mexico-Stad. "Ik ben ingelicht over de ontdekking en ben verrast over het feit dat overheidsdocumenten naar dat kantoor zijn gebracht", reageerde hij op vragen van journalisten tijdens een staatsbezoek.

Bij het opruimen van het oude kantoor van Biden in het Penn Biden Center in Washington vonden advocaten zo'n tien documenten met geheime of vertrouwelijke informatie. De president benadrukte tegenover de pers dat hij niet weet wat erin staat. Zijn advocaten zouden hem hebben aangeraden daar ook niet naar te vragen.

De Republikeinen reageren verontwaardigd op het voorval en vergelijken de kwestie met de zaak-Trump. Het verschil tussen beide zaken is het aantal stukken en de inhoud ervan. Bij Biden gaat het dus om zo'n tien vertrouwelijke documenten waarvan de inhoud niet bekend is. Wel staat vast dat het niet om gegevens over nucleaire wapens gaat.

Dat was wel het geval bij oud-president Trump. Die had honderden documenten in handen die niet waren overgedragen aan het archief, en daartussen zaten ook stukken over nucleaire wapens van andere landen. Ze werden gevonden bij een inval op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida.

De documenten uit Bidens kantoor werden vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november aangetroffen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt de zaak.