Twee aanhoudingen voor explosie bij woning politieagent in Best

De politie heeft vandaag twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij de woning van een agent in het Brabantse Best, in december 2020. In de nacht gingen er explosieven bij de woning af en ontstond er brand. Er raakte niemand gewond.

Het gaat om een 42-jarige man uit Waalre, die de vermoedelijke opdrachtgever is, en een 24-jarige man uit Best. Hij wordt gezien als de mogelijke uitvoerder. Beide mannen werden vanochtend in hun woning opgepakt, meldt Omroep Brabant.

De aanslag gebeurde in de nacht van 13 december. Het vermoedelijke doelwit, een agent bij de eenheid Oost-Brabant, was op dat moment aan het werk. Zijn vrouw en twee jonge kinderen waren wel thuis en lagen te slapen. Rond 01.45 uur werden zij wakker van een harde knal.

Mogelijk gerichte aanslag

Door de explosie raakte de woning flink beschadigd. Zo sprongen de ruiten en raakte de garagedeur ontzet. Na de explosie brak er brand uit. Ook het huis van de buren liep schade op. Er is niemand gewond geraakt. "Dit had veel ernstiger kunnen aflopen", zei de politie.

De politie houdt er rekening mee dat het ging om een gerichte aanslag tegen de agent. Over de mogelijke achtergrond heeft de politie niets bekendgemaakt. Hoewel de mogelijke opdrachtgever en mogelijke uitvoerder zijn aangehouden, is de politie nog op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden.