Boa's, vuilnismannen leggen eind januari werk neer

FNV-bestuurder Marieke Manschot laat weten dat het vanaf het begin van de onderhandelingen al duidelijk was dat het lastig zou worden om tot een akkoord te komen. "Het bod was dermate laag, dat er niet van koopkrachtbehoud kon worden gesproken."

Onder anderen vuilnismannen en boa's zullen meedoen aan de staking. Zij gaan niet akkoord met de loonsverhoging die de VNG in de onderhandelingen heeft geboden.

Gemeenteambtenaren leggen eind deze maand het werk neer om een betere cao af te dwingen. Vakbond FNV stelde vorige maand een ultimatum aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en dat is vandaag verlopen.

Onderhandelingen vastgelopen

Op 14 december liepen de cao-onderhandelingen tussen FNV en de VNG vast. De vakbond eiste een loonsverhoging van 12 procent voor 2023 en een Automatische Prijscompensatie (APC) voor de hoge inflatie. De VNG bood in plaats daarvan een loonsverhoging van 5 procent per 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april. Daar ging de vakbond niet mee akkoord, waarna die een ultimatum stelde.

"Wij hebben toen gezegd dat verder onderhandelen geen zin had", aldus Manschot. De FNV-onderhandelaar noemt het bod van de VNG "schamel" en vindt dat er onvoldoende waardering uit blijkt voor het werk van gemeenteambtenaren. De hoge werkdruk als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt wordt ook genoemd als reden voor meer loonsverhoging.