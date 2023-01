Agent in brand gestoken in Peru; onderzoek naar politiegeweld

Bij aanhoudende onlusten in Peru zijn tot nu zeker 47 mensen omgekomen. Tientallen burgers en agenten zijn gewond geraakt. Het geweld gaat nu de zesde week in en is deze week verder geëscaleerd.

Gisteren werden in de zuidelijke regio Puno twee agenten in hun auto aangevallen door een groep demonstranten. Een van de agenten werd vastgebonden, tegen het hoofd geschopt en achtergelaten. Hij overleefde het incident. De dienstauto, waar de collega in zat, werd in brand gestoken. Lokale autoriteiten melden dat de agent werd gemarteld en vervolgens levend is verbrand.

Aanhangers van oud-president Castillo eisen diens vrijlating en het aftreden van Boluarte en haar regering. Boluarte, een partijgenoot, volgde Castillo begin december op. Zij heeft de eis tot nieuwe verkiezingen naast haar neergelegd, hoewel ze zich wel bereid toonde die wat naar voren te halen, van 2026 naar 2024.

Boluarte ligt onder vuur vanwege het harde optreden van de politie. De Peruviaanse justitie heeft bekendgemaakt het optreden van de politie onder de regering van Boluarte te gaan onderzoeken.

Mensenrechtenorganisaties, en ook de VN, hadden opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Boluarte en haar regering in de dood van veelal inheemse Peruvianen. De autoriteiten worden onder meer beschuldigd van het met scherp schieten op een protesterende menigte en moord. Ordetroepen zouden gasgranaten vanuit helikopters hebben gebruikt.

De inheemse bevolking van Peru leidt de protestgolf. De onrust is het grootste in Puno, een regio die grenst aan Bolivia.

Dit zijn de beelden van de rellen tussen aanhangers van Castillo en de politie: