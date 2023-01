Opnieuw vijf vermoedelijke 'uithalers' gearresteerd op Maasvlakte

Gisteren werd ook duidelijk dat in de Rotterdamse haven afgelopen jaar bijna 47.000 kilo cocaïne is onderschept. Dat was aanzienlijk minder dan in 2021: toen werd er ruim 70.000 kilo in beslag genomen. Ook werden minder 'uithalers' gearresteerd. Dat zijn (vaak jonge) verdachten die in opdracht cocaïne uit containers halen. Hun aantal lijkt de laatste tijd wel weer toe te nemen: de afgelopen weken zijn er tientallen vermoedelijke uithalers opgepakt. Het Openbaar Ministerie blijft dan ook bezorgd over deze vorm van criminaliteit.