Bekerhouder PSV nu wel te sterk voor Sparta, ondanks fout keeper Drommel

De titelverdediger uit Eindhoven bereikte zo de laatste zestien in het bekertoernooi en gaat zaterdag de koker in voor de loting.

Op Het Kasteel scoorden Xavi Simons, na een fraaie aanval over meerdere schijven, en Noni Madueke. De Engelsman schoot pal voor de pauze met rechts via Bart Vriends de bal binnen.

PSV heeft zich niet opnieuw in verlegenheid laten brengen door Sparta Rotterdam. Na de teleurstellende 0-0 van zondag in Eindhoven werd er dinsdagavond in de KNVB-beker geen schade geleden: 1-2.

Overtuigen deed PSV allerminst, vooral na de 1-2 van Arno Verschueren, na een uur, bleek het zelfvertrouwen broos. Sparta wist echter niet te profiteren, ondanks een kans voor Koki Saito. De Japanse invaller knalde de bal via de lat over.

Fout Drommel

De Rotterdamse aansluitingstreffer was overigens voor een groot deel te wijten aan doelman Joël Drommel, die voor de tweede keer dit seizoen in de hoofdmacht mocht opdraven.

Drommel werkte een voorzet van Mica Pinto onvoldoende weg, waarna Verschueren de PSV-keeper met een boogbal verschalkte. Een doelpunt uit het niets, maar daar maalde Sparta niet om.

Na de mogelijkheid voor Saito bleef Sparta zoeken naar de gelijkmaker, maar PSV bleef betrekkelijk eenvoudig overeind.

Simons stuitte in een spaarzame tegenaanval nog op doelman Nick Olij. In blessuretijd viel Drommel wel positief op door een kans van Tobias Lauritsen onschadelijk te maken.

Hard schreeuwen

"Joël weet zelf ook dat hij fout zat", zei trainer Ruud van Nistelrooij na afloop. "Hij moet of hard schreeuwen zodat Jarred Branthwaite wegblijft. Of hij moet die bal hard weg stompen. Maar vergeet niet dat hij ons in blessuretijd ook redt bij dat schot van Tobias Lauritsen. Dat was een prachtige redding."

"Vroeger bleef het wel eens langer zichtbaar als hij een foutje had gemaakt. Nu bleef hij zelfverzekerd. Daar is hij wel in gegroeid. Na die fout pakt hij drie ballen zonder enige twijfel. Hij ging gewoon door en bleef niet in die fout hangen."